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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu'na yeşil ışık! 'Aşk' açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:44

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu'na yeşil ışık! 'Aşk' açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Deniz, son olarak haklarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kaan Urgancıoğlu hakkında söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandıran Pınar Deniz, adeta yeni aşka yeşil ışık yaktı!

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Şimdiler "Yargı" dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Deniz, her açıklamasıyla ve paylaşımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Pınar Deniz, önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri'deki bir sergide görüntülendi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Pınar Deniz, "Arkadaşım Esra'ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor." dedi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Yeni projeleri de değerlendiren güzel oyuncu, "Dizi devam ediyor. Onun dışında anlaştığımız bazı projeler var.

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