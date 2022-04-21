Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den Kaan Urgancıoğlu’na yeşil ışık! ’Aşk’ açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
09:44
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle son günlerde adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan, ancak bu ilişkisi kısa süren Pınar Deniz; Aşk 101'de de birlikte rol aldığı partneri Kaan Urgancıoğlu ile uzun süredir yakıştırılıyor. Deniz, son olarak haklarında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kaan Urgancıoğlu hakkında söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandıran Pınar Deniz, adeta yeni aşka yeşil ışık yaktı!