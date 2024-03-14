Giriş Tarihi: 14.03.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
08:06
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ikizi mi var? Ablası Huri'ye bakan dönüp bir daha bakıyor! "Yok artık Pınar zannettim"
Yargı dizisi son yayınlanan fragmanı ile yine izleyicisini derinden sarstı! Eren Komiser evlat acısı ile sarsılıyor. Eren Komiser'in kızı Tuğçe ölüyor mu? Yargı dizisinin 87. bölüm fragmanı nefes kesti! Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyanın konuştuğu dizi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından markaj altında alındı. Güzel oyuncunun ailesi de oldukça merak ediliyor. En dikkat çeken ise Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Yok artık Pınar zannettim'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...