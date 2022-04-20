Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in Kaan Urgancıoğlu açıklaması heyecanlandırdı! Yeni aşka yeşil ışık!

Gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Pınar Deniz, "Arkadaşım Esra'ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor." dedi.