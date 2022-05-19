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Haberler Galeri Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:41

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'Eren Komiser'e hayat veren ünlü oyuncu Uğur Aslan, son dönemin dikkat çeken oyuncularından. 'Şarkılar Bizi Söyler' programındaki performansıyla, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan ününe ün kattı. 50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu şimdilerde kendi programı AFARA'da ünlü isimleri ağırlıyor. Sezon finali yapacak olan Yargı dizisinin son setinde, dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'u öpücüklere boğan Uğur Aslan sosyal medya hesabından son olarak oğlunun yeni yaşını kutladı. Üç çocuk babası Uğur Aslan'ın oğlu ile benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Uğur Aslan ile eşi Sema Ergenekon'un çocuklarıyla yaptıkları doğum günü kutlamasından kareler...

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Canlandırdığı 'Eren Komiser' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uğur Aslan, son dönemde başarılı performansıyla beğeni kazanıyor.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu.

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Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu şimdilerde kendi programı AFARA'da ünlü isimleri ağırlıyor.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Sezon finali yapacak olan Yargı dizisinin son setinde, dizinin senaristi olan eşi Sema Ergenekon'u öpücüklere boğan Uğur Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan oğlunun yeni yaşını kutladı! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İşte evliliklerinde 22 yılı geride bırakan 3 çocuk sahibi ünlü çift Uğur Aslan ile Sema Ergenekon'un aşk pozları...

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