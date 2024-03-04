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Haberler Galeri Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:03

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Başarılı oyuncu Defne Kayalar, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil olmuştu. İclal Savcı, karakterine hayat veren Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada trend oldu.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar hakkındaki bu gerçek duyanları çok şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizide yer alıyormuş!

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

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