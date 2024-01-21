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Haberler Galeri Yargı'nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 07:21

Yargı'nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Yargı dizisinin Ilgaz Savcı'sı yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyada gündem oldu. Adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada 3 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenler çok şaşırıyor. Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş! İşte Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Yargı ve dijital platformdaki Aşk101 dizisi ile kariyerinde oldukça yükselen Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı oldukça merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kardeşi Can Urgancıoğlu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

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Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu kısa süre önce oğlunu kucağına aldı. Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya hesabı hayranlarının markajında...

Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı.

Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

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