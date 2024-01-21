Giriş Tarihi: 21.01.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
07:21
Yargı'nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!
Yargı dizisinin Ilgaz Savcı'sı yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyada gündem oldu. Adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada 3 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenler çok şaşırıyor. Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş! İşte Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi...