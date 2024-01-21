Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizide rol alıyormuş! Yakışıklı kardeşi ilgi odağı oldu!

Yargı ve dijital platformdaki Aşk101 dizisi ile kariyerinde oldukça yükselen Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı oldukça merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kardeşi Can Urgancıoğlu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...