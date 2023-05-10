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Haberler Galeri Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı
Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:30

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren ikiliden ilk paylaşım gelmişti. Burcu Denizer, Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününde sevgilisi ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncu ise bu paylaşım karşısında sessiz kalamamıştı. Kaan Urgancıoğlu'dan doğum gününde yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

"Yargı" dizisinin Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Partneri Pınar Deniz ile güzel bir uyum yakalayan ve hayranları tarafından yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim, Burcu Denizer ile birlikteliğiyle son dönemde dikkat çekiyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Olaylı başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, zaman zaman objektiflere yansıyor.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Son olarak Burcu Denizer Kaan Urgancıoğlu ile bir fotoğrafını paylaşıp hem aşkını ilan etti, hem de sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

Denizer, paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim. Beni çok güldürüyorsun, her zaman şaşırtıyorsun. Seninle yaşamaktan çok keyif alıyorum. Seni seviyorum. Daha iyisi nasıl olur..." notunu düşmüştü.

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