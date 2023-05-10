Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:30

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu doğum günü paylaşımıyla ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren ikiliden ilk paylaşım gelmişti. Burcu Denizer, Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününde sevgilisi ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncu ise bu paylaşım karşısında sessiz kalamamıştı. Kaan Urgancıoğlu'dan doğum gününde yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada ilgi odağı oldu...