Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında baba olmuştu... İşte Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
06:16
Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...