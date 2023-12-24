Giriş Tarihi: 24.12.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 08:06

Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın küçük kızı ilgi odağı oldu! 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu...

Son olarak Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları...