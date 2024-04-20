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Haberler Galeri Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:48

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

Yakışıklı oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman, Tozluyaka gibi yapımlardan tanıdığımız Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Son olarak, Yargı dizisinin 3. Sezonunda savcı Efe olarak karşımıza çıkan Ulvi Kahyaoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide komiser yardımcısı Tuğçe (Merve Ateş) ile aşk yaşayan Efe karakterine hayat veren Kahyaoğlu'nun özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Genç oyuncunun ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgili olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'nun gerçek hayattaki sevgilisi…

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ulvi Kahyaoğlu Yargı dizisinde Efe karakteriyle gönülleri fethediyor. Ulvi Kahyaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

Merve Ateş ile Ulvi Kahyaoğlu, dizide Efe ve Tuğçe adında iki aşığı canlandırıyor.

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Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

Ulvi Kahyaoğlu'nun, hayatını araştıranlar çok şaşırdı. Gerçek hayattaki sevgilisinin ünlü yönetmenin kızı olduğunu duyanlar adeta şoke oldu.

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğan Ulvi Kahyaoğlu, ilk oyunculuk deneyimini Give Me a Lighter adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

Yargı’nın Savcı Efe’si Ulvi Kahyaoğlu’nun gönlünü çalan güzel tanıdık çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oyuncu kızıymış…

Daha sonra Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman gibi yapımlarda rol almıştır. Elbet Bir Gün adlı dizi projesinde Serdar karakterine hayat vermiştir.

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