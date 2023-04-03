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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:09

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşan oyuncu, gülümseyerek objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medya Kaan Urgancıoğlu'nun sarışın versiyonu olan oyuncu kardeşini konuşuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Zeynep Oymak'tan ayrılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte görüntülendi.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşan oyuncu, gülümseyerek objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

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