Giriş Tarihi: 03.04.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:09

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle konuşan oyuncu, gülümseyerek objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.