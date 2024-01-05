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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:18

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak ediliyor. Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada 3 milyona yakın kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kalıyor. Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş! İşte Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu kısa süre önce oğlunu kucağına aldı. Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya hesabı hayranlarının markajında...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

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