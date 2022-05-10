Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
10:54
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yeni yaşını kutluyor! Kaan Urgancıoğlu'nun yaşına "Asla göstermiyor" yorumları yağdı!
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu şimdilerde yeni yaşını kutluyor. Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'na set arkadaşları sürpriz bir kutlama yaparken Yargı dizisinden partneri Pınar Deniz'in doğum günü paylaşımı da büyük ilgi gördü. Kaan Urgancıoğlu'nun yaşı ile duyanları şaşırttı. Kaan Urgancıoğlu'na sosyal medyadan "Asla göstermiyor" yorumları yağdı. İşte Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen yaşları...