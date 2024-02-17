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Haberler Galeri Yargı'nın savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....
Giriş Tarihi: 17.02.2024 16:17

Yargı'nın savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşinin de çok ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...

Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı.

Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

Yargı’nın savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....

Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı.

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