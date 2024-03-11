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Haberler Galeri Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:04

Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

Yargı'nın tatlı Mercan'ı herkesi şaşırttı! Yargı dizisinde Mercan karakteriyle tanıdığımız çocuk oyuncu Eylül Uğuz sosyal medyada gündem oldu. Daha önce atv'nin sevilen dizisi "Küçük Bir Gün Işığı" da rol alan Eylül Uğuz, şimdilerde Yargı'da Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterlerinin minik kızı Mercan karakterine hayat veriyor. 7 yaşındaki Eylül Uğuz'un hayatı merak konusunu oldu. Minik Eylül'ün ablasının da kendisi gibi çocuk ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler sosyal medyanın gündeminde. İşte Eylül Uğuz'un kendisi gibi oyuncu olan ablası…

Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

Yargı dizisinde Mercan rolüyle izlediğimiz çocuk oyuncu Eylül Uğuz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eylül Uğuz, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Minik yıldızın hayatı merak konusu oldu

Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

25 Eylül 2017 doğumlu olan oyuncu, daha önce "Küçük Bir Gün Işığı" adlı dizide rol aldı.

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Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

Ayrıca reklam filmlerinden de tanıdığımız minik oyuncu sevimli halleriyle ilgi odağı oluyor.

Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

Ceylin'le Ilgaz'ın kızı Mercan (Eylül Uğuz) hakkında şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Yargı’nın tatlı Mercan’ı Eylül Uğuz’un meğer ablası da ünlüymüş! O da onun gibi çocuk oyuncuymuş!

7 yaşındaki Eylül'ün kendisi gibi ünlü bir de ablası var.

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