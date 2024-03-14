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Haberler Galeri Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı'nın Tuğçe'sini hiç böyle görmediniz...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:17

Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı'nın Tuğçe'sini hiç böyle görmediniz...

Yargı dizisinin 87. bölüm fragmanına Eren Komiser'in kızı Tuğçe damga vurdu! 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde sular durulmuyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe ölüyor mu? Yargı'nın Tuğçe'sine ne oldu? Genç yetenek Merve Ateş'in hayat verdiği Tuğçe karakterini acı bir son mu bekliyor? Sosyal medyanın konuştuğu dizi Yargı merak uyandırırken güzel oyuncu Merve Ateş de dikkatleri üzerine çekti. Merve Ateş'i markajına alan hayranları Instagram halleriyle oldukça şaşırdı. İşte Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'in en doğal halleri...

Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

19 yaşındaki genç yetenek Merve Ateş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Henüz 5 yaşındayken 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Merve Ateş kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş'in 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı.

Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinin Tuğçe'si olarak beğeni toplayan Merve Ateş kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanırken son günlerin en çok adından söz edilen oyuncularından oldu.

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Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

Yargı dizisinin 87. bölüm fragmanına Eren Komiser'in feryatları damga vurdu. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe ölüyor mu?

Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

Yargı dizisinde sular surulmuyor... Yargı'nın Tuğçe'sine ne oldu?

Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

Genç yetenek Merve Ateş'in hayat verdiği Tuğçe karakterini acı bir son mu bekliyor?

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