Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı! Yargı’nın Tuğçe’sini hiç böyle görmediniz...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:17
Yargı dizisinin 87. bölüm fragmanına Eren Komiser'in kızı Tuğçe damga vurdu! 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde sular durulmuyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe ölüyor mu? Yargı'nın Tuğçe'sine ne oldu? Genç yetenek Merve Ateş'in hayat verdiği Tuğçe karakterini acı bir son mu bekliyor? Sosyal medyanın konuştuğu dizi Yargı merak uyandırırken güzel oyuncu Merve Ateş de dikkatleri üzerine çekti. Merve Ateş'i markajına alan hayranları Instagram halleriyle oldukça şaşırdı. İşte Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'in en doğal halleri...