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Haberler Galeri Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:14

Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

Şimdilerde "Yargı" dizisinde başrolü paylaşan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu, partner uyumuyla ekranların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Hayranları tarafından oldukça yakıştırılan çift, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar ile son günlerde çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz'in yakışıklı partneri hakkında yaptığı açıklama, "Yeni aşka yeşil ışık mı yaktı?" sorularını akıllara getirmişti. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun çılgınca dans ettiği anlar sosyal medyada yayıldı. İşte gözde partnerlerin kendinden geçtiği o anlar...

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

"Yargı" dizisinde iki aşığı canlandıran Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

"Aşk 101" dizisinden beri çok yakıştırılan ikili, aşk iddialarıyla son günlerde gündeme geliyor.

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Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

Setteki keyifli halleriyle sık sık gündem olan çift, son olarak dizinin sezon finali bölümünü çekti.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

Yargı'da sezonun son set gününde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

Sefo'nun "Bilmem mi?" adlı şarkısında dans eden partnerler, çılgınca danslarıyla adeta kendinden geçti.

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