Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti! Gözde ikilinin çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:14
Şimdilerde "Yargı" dizisinde başrolü paylaşan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu, partner uyumuyla ekranların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Hayranları tarafından oldukça yakıştırılan çift, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalar ile son günlerde çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz'in yakışıklı partneri hakkında yaptığı açıklama, "Yeni aşka yeşil ışık mı yaktı?" sorularını akıllara getirmişti. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun çılgınca dans ettiği anlar sosyal medyada yayıldı. İşte gözde partnerlerin kendinden geçtiği o anlar...