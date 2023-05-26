Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:20

‘Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 51 yaşındaki Janset'in son hali

90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal değişimi ile görenleri şoke ediyor. 1996 yılında Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm yer alan Janset Paçal bu program sayesinde tanınır olmuştu. Daha sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset özellikle gönüllere taht kuran Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Janset Paçal sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin radarında. Sık sık paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi gündem oldu. İşte 51 yaşındaki Janset Paçal'ın son hali…