Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ‘Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset'in son hali
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:42

Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset'in son hali

90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal değişimi ile görenleri şoke ediyor. 1996 yılında Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm yer alan Janset Paçal bu program sayesinde tanınır olmuştu. Daha sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset özellikle gönüllere taht kuran Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Janset Paçal sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin radarında. Sık sık paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi gündem oldu. İşte 52 yaşındaki Janset Paçal'ın son hali…

‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset’in son hali

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Yarım Elma' gibi dizlerle üne kavuşan 52 yaşındaki Janset Paçal, son haliyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Janset, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte merak edenler için ünlü oyuncunun son hali…

‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset’in son hali

90'lı yılların sonuna yaklaşırken tanıdığımız Janset Paçal değişimi ile şaşırtıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset’in son hali

Tekrarlarıyla ilgi ile izleyenen Yarım Elma dizisi birbirinden çok farklı ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyordu.

‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset’in son hali

Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir.

‘Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal sosyal medya gündem oldu! İşte 52 yaşındaki Janset’in son hali

Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur. Başlarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz kardeşini evine davet eder ve birlikte yaşamaya başlarlar.

SON DAKİKA