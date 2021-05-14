Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası sonrası Hadise'nin yüzü ailesi ile güldü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel şarkıcı Hadise'ye anne ve babası eşlik etti. "Bayram demek" notu ile paylaştığı fotoğraflarda Hadise'nin anne ve babası ilgi odağı oldu. Annesinin bayram nedeniyle hazırladığı yaprak sarma ve tatlıların fotoğraflarını da paylaşan Hadise, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz haftalarda adının Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışması ile zor günler geçiren şarkıcı Hadise'nin ailesi ile moral bulduğu görülürken gözler oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'ı da aradı. İşte Hadise'nin annesi ve babası ile bayram paylaşımı...