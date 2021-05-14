Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Geçtiğimiz haftalarda adının Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışması ile zor günler geçiren şarkıcı Hadise'nin ailesi ile moral bulduğu görülürken gözler oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'ı da aradı.