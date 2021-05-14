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Haberler Galeri Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:08

Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! 'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Magazin gündemi sarsan sonrası Hadise'nin yüzü ailesi ile güldü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel 'ye anne ve babası eşlik etti. "Bayram demek" notu ile paylaştığı fotoğraflarda Hadise'nin anne ve babası ilgi odağı oldu. Annesinin bayram nedeniyle hazırladığı yaprak sarma ve tatlıların fotoğraflarını da paylaşan Hadise, takipçilerinin 'nı kutladı. Geçtiğimiz haftalarda adının 'in eşi ile yasak aşk iddialarına karışması ile zor günler geçiren şarkıcı ile moral bulduğu görülürken gözler oyuncu aşkı 'ı da aradı. İşte ve babası ile bayram paylaşımı...

Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Magazin gündemi sarsan sonrası Hadise'nin yüzü ailesi ile güldü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel 'ye anne ve babası eşlik etti.

Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

"Bayram demek" notu ile paylaştığı fotoğraflarda Hadise'nin anne ve babası ilgi odağı oldu.

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Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Annesinin bayram nedeniyle hazırladığı yaprak sarma ve tatlıların fotoğraflarını da paylaşan Hadise, takipçilerinin 'nı kutladı.

Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

Geçtiğimiz haftalarda adının 'in eşi ile yasak aşk iddialarına karışması ile zor günler geçiren 'nin ailesi ile moral bulduğu görülürken gözler oyuncu aşkı 'ı da aradı.

Yasak aşk skandalı sonrası Hadise ailesi ile moral buldu! Şarkıcı Hadise'nin bayram paylaşımına anne ve babası eşlik etti...

İşte ve babası ile bayram paylaşımı...

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