Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süredir yurt-dışında olan annesi 'na kavuştu. Baş başa bir gün geçiren anne-kız birlikte çekildikleri fotoğrafları 'dan paylaştı. Yasemin Allen da annesi Suna Yıldızoğlu'nun mesleğini seçip oyuncu olmuştu. Yasemin Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu ile keyifli hali büyük beğeni aldı! Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1974'te Türkiye'ye yerleşen oyuncu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy 'dir. Yasemin Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu, babası ise Dudley Alln isimli bir İngiliz vatandaşıdır. Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni geldi. Takipçiler ayrıca yorumlarda "Genetiktir güzel olmak" diyerek ikiliye göndermede bulundu. İşte Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu…

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:14
Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

Yasemin Alllen annesi 'nla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 'in hayranları bu paylaşıma binlerce üzerinde beğeni yaptı. Takipçiler ayrıca yorumlarda "Genetiktir güzel olmak" diyerek ikiliye göndermede bulundu. Birçok hayranı da Yasemin Allen'in güzelliğinin annesinden geldiğinin bu paylaşım ile bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyor. "Gülmek size bir başka güzellik getirmiş" diye de yazan birçok kişi oldu. İşte Yasemin Allen ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

AKIN AKINÖZÜ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

SERTAB ERENER

BİZE ULAŞIN