Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süredir yurt-dışında olan Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu'na kavuştu. Baş başa bir gün geçiren anne-kız birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Yasemin Allen da annesi Suna Yıldızoğlu'nun mesleğini seçip oyuncu olmuştu. Yasemin Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu ile keyifli hali büyük beğeni aldı! Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1974'te Türkiye'ye yerleşen oyuncu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy 'dir. Yasemin Allen'in annesi Suna Yıldızoğlu, babası ise Dudley Alln isimli bir İngiliz vatandaşıdır. Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu'na kısa sürede binlerce beğeni geldi. Takipçiler ayrıca yorumlarda "Genetiktir güzel olmak" diyerek ikiliye göndermede bulundu. İşte Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu…