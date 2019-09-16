Yasemin Allen annesiyle paylaşım yaptı sosyal medya patladı!

Yasemin Alllen annesi Suna Yıldızoğlu'nla fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Yasemin Allen'in hayranları bu paylaşıma binlerce üzerinde beğeni yaptı. Takipçiler ayrıca yorumlarda "Genetiktir güzel olmak" diyerek ikiliye göndermede bulundu. Birçok hayranı da Yasemin Allen'in güzelliğinin annesinden geldiğinin bu paylaşım ile bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyor. "Gülmek size bir başka güzellik getirmiş" diye de yazan birçok kişi oldu. İşte Yasemin Allen ve diğer ünlü isimlerin anneleri...