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Haberler Galeri Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

’den çok konuşulacak sözler! Annesi 'nun izinden gidiyor…

Güzel oyuncu , hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, annesi 'nun kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatlerde bulunduğunu ve çıkardığı işe de güvendiğini söyledi. Yasemin Allen, "İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Allen, 'Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin' dedi…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:59
Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

Güzel oyuncu , hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, annesi 'nun kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatlerde bulunduğunu ve çıkardığı işe de güvendiğini söyledi. Yasemin Allen, "İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Allen, 'Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin' dedi…

Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

Annesi 'nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten , kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

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Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

"HAYALPERESTLİĞİN GAZABINA UĞRADIM"

Alem dergisine konuşan Allen, "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar" dedi.

Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

31 yaşındaki oyuncu, annesi 'nun kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatlerde bulunduğunu ve çıkardığı işe de güvendiğini söyledi.

Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

Uzun bir süredir Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokuyan , son olarak Türkiye'ye yerleştiğini açıkladı.

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