Yasemin Allen’den çok konuşulacak sözler! Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden gidiyor…

Güzel oyuncu Yasemin Allen, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, annesi Suna Yıldızoğlu'nun kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatlerde bulunduğunu ve çıkardığı işe de güvendiğini söyledi. Yasemin Allen, "İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi" ifadelerini kullandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Allen, 'Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin' dedi…