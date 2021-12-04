Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Türk dizi tarihine damga vurmuş 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını 2011 yılında birleştirdi. O tarihten itibaren oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyetik güzel, bu kez de doğayla iç içe bir gün geçirdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Özilhan, sosyal medyada da ilgi uyandırdı. İşte ayrıntılar!