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Haberler Galeri Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!
Giriş Tarihi: 04.12.2021 21:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 21:42

Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Türk dizi tarihine damga vurmuş 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile hayatını 2011 yılında birleştirdi. O tarihten itibaren oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyetik güzel, bu kez de doğayla iç içe bir gün geçirdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Özilhan, sosyal medyada da ilgi uyandırdı. İşte ayrıntılar!

Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından sadece kısa süreli olarak setlere dönmüştü.

Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Sosyal medyayı sık kullanmasıyla da bilinen sosyetik güzel, yeni paylaşımıyla da dikkatleri üzerine topladı.

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Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Yasemin Özilhan, bugün doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!

Ailesi ve arkadaşlarıyla doğanın tadını çıkaran sosyetik güzel, paylaşımlarıyla da oldukça beğenildi.

Yasemin Özilhan doğayla iç içe! Yasemin Özilhan ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün geçirdi!
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