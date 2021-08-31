Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, şimdilerde tüm vaktini kızları Emine ve Ela'ya ayırıyor. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren sosyetik güzel, yaz aylarının son günlerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından "Yazı bitirirken" notuyla karelerini yayınlayan Özilhan, eşiyle paylaştığı sarmaş dolaş pozuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Yasemin Özilhan'ın yaza veda pozları...