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Haberler Galeri Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:17

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, şimdilerde tüm vaktini kızları Emine ve Ela'ya ayırıyor. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren sosyetik güzel, yaz aylarının son günlerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından "Yazı bitirirken" notuyla karelerini yayınlayan Özilhan, eşiyle paylaştığı sarmaş dolaş pozuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Yasemin Özilhan'ın yaza veda pozları...

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

2011 yılında dünyaevine giren Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, çocukları ile birlikte yaz boyunca tatilin tadını çıkardı. Sezonu Göcek'te açan Özilhan, ardından rotayı Bodrum'a çevirdi.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

"YAZI BİTİRİRKEN..."

Yaz mevsiminin son günlerinde tatilini bitirme kararı alan Yasemin Özilhan, yeni fotoğraflarını 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

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Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen 36 yaşındaki Özilhan, gönderisine, "Yazı bitirirken..." notunu düştü. Emine ve Ela adında iki kızı olan sosyetik güzelin pozları takipçilerinden 71 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

10. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

16 Temmuz 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamıştı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, bir dizi fotoğraf yayınlamıştı.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan yaza veda etti! Aşk dolu pozları sosyal medyaya damga vurdu...

"BERABER DAHA NİCE ANI BİRİKTİRMEYE..."

İzzet Özilhan ile birlikte yer aldıkları kareleri Instagram hesabından paylaşan Yasemin Özilhan, gönderilerine, "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." notunu düşmüştü.

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