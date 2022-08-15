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Haberler Galeri Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 22:47

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

2006- 2011 yılları arasında yayınlanan ve döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2001 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Bu mutlu evliliğinden iki de kız çocuk sahibi olan ünlü çiftle ilgili geçtiğimiz gün yeni bir iddia ortaya atıldı. Özilhan'ın eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan silmesi ve İzzet Özilhan'ın da Instagram hesabını kapatması ayrılık iddialarını getirdi. Ancak Yasemin Özilhan iddialara öyle bir yanıt verdi ki!

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

2001 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, bu evlilikle birlikte oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

Mutlu bir evliliği olan çift, geçtiğimiz günlerde evliliklerinde yaşadıkları krizle magazin gündemine geldi.

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Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

Özilhan'ın eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan silmesi ve İzzet Özilhan'ın da Instagram hesabını kapatması ayrılık iddialarını getirdi.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

Ancak Yasemin Özilhan iddialara fotoğraflı yanıt verdi.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT!

Yasemin Özilhan eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaştı.

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