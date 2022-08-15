Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 22:47

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan’ın ayrılacağı iddia edilmişti! Yasemin Özilhan’dan ayrılık iddialarına fotoğraflı flaş yanıt!

2006- 2011 yılları arasında yayınlanan ve döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2001 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Bu mutlu evliliğinden iki de kız çocuk sahibi olan ünlü çiftle ilgili geçtiğimiz gün yeni bir iddia ortaya atıldı. Özilhan'ın eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan silmesi ve İzzet Özilhan'ın da Instagram hesabını kapatması ayrılık iddialarını getirdi. Ancak Yasemin Özilhan iddialara öyle bir yanıt verdi ki!