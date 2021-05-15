Yasemin Özilhan kızı Emine'ye verdiği pozlarla mest etti! Yasemin Özilhan'dan tatil paylaşımı...

İzzet Özilhan ile Temmuz 2011'de nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra ekran macerasına nokta koydu. Mutlu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, şimdilerde günlerini eşi ve çocuklarıyla geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açtı. Paylaşımlarında stilini konuşturan Yasemin Özilhan bu defa kızı Emine'ye poz verdi. Yasemin Özilhan "Emoş'umun objektifinden" notu ile paylaştığı pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Yasemin Özilhan'ın tatil pozları ve pylaşım sonrası merak edilen Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela...