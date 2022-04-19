Giriş Tarihi: 19.04.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 21:09

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi. Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinden hemen sonra oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif kullanan sosyetik güzel, paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Efes Pilsen basketbol takımı taraftarı olan Özilhan, bugün oynanan Efes Pilsen- Olimpia Milano maçını izlemek için Milano'ya gitti. Buradan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu farklı tarzıyla yine beğeni topladı. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı!