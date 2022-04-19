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Haberler Galeri Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 21:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 21:09

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi. Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinden hemen sonra oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif kullanan sosyetik güzel, paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Efes Pilsen basketbol takımı taraftarı olan Özilhan, bugün oynanan Efes Pilsen- Olimpia Milano maçını izlemek için Milano'ya gitti. Buradan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu farklı tarzıyla yine beğeni topladı. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı!

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi.

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

Bu mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi olan ünlü çift, sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çekiyor.

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Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

1,5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, sosyal medyayı sık sık kullanıyor.

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

Efes Pilsen basketbol takımı taraftarı olan Özilhan, bugün oynanan Efes Pilsen- Olimpia Milano maçını izlemek için Milano'ya gitti.

Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!

Buradan paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu farklı tarzıyla yine beğeni topladı.

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