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Haberler Galeri Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Güzel oyuncu ile eşi arasında geçtiğimiz günlerde patlak veren takipten çıkarma olayı gündem olmuş. Manken 'in İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarına attığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notu ile ifşa etmesinin ardından Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasından kriz yaşanmıştı. İzzet Özilhan'ı sosyal medyadan takipten çıkarması 'boşanıyorlar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Krizi çabuk atlatan çift oldukça konuşulmuştu. Yasemin Özilhan'dan evliliği ile yaşadığı bu tatsız olayın ardından yeni paylaşım geldi. Tüm güzelliği ve zarafeti ile poz veren Yasemin Özilhan 'nispet yapıyor' dedirtti. İşte ile yaptığı o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 08:51
Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Güzel oyuncu ile eşi arasında geçtiğimiz günlerde patlak veren takipten çıkarma olayı gündem olmuş.

Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Manken 'in 'ın kendi fotoğraflarına attığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notu ile ifşa etmesinin ardından ile eşi İzzet Özilhan arasından kriz yaşanmıştı.

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Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

'ın eşi 'ı sosyal medyadan takipten çıkarması 'boşanıyorlar mı?' sorusunu akıllara getirmişti.

Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Krizi çabuk atlatan çift oldukça konuşulmuştu.

Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

'dan evliliği ile yaşadığı bu tatsız olayın ardından yeni paylaşım geldi.

Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Tüm güzelliği ve zarafeti ile poz veren 'nispet yapıyor' dedirtti. İşte ile yaptığı o paylaşımlar...

Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...
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