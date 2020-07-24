Yasemin Özilhan'dan nispet paylaşımı! Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı krizin ardından paylaştı...

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasında geçtiğimiz günlerde patlak veren takipten çıkarma olayı gündem olmuş. Manken Ezgi Öcel'in İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarına attığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notu ile ifşa etmesinin ardından Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasından kriz yaşanmıştı. Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'ı sosyal medyadan takipten çıkarması 'boşanıyorlar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Krizi çabuk atlatan çift oldukça konuşulmuştu. Yasemin Özilhan'dan evliliği ile yaşadığı bu tatsız olayın ardından yeni paylaşım geldi. Tüm güzelliği ve zarafeti ile poz veren Yasemin Özilhan 'nispet yapıyor' dedirtti. İşte Yasemin Özilhan'ın mini elbisesi ile yaptığı o paylaşımlar...