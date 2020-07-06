Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

Evlendikten sonra ekranlara veda eden güzel oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve kızları Emine ve Ela ile birlikte geçtiğimiz gün İstinyePark'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden ve kısa süre alışveriş yaptıktan sonra ailece yemek yiyen Özilhan Ailesi, alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. Yemekten sonra İzzet Özilhan özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrılırken, Yasemin Özilhan ve kızları alışveriş turuna devam etti. Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler babalarının kopyası diyor. İşte merak edenler için Yasemin Özilhan'ın ve diğer ünlü isimlerin çocukları…