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Haberler Galeri Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

’ın sır gibi sakladığı kızları ve ’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

Evlendikten sonra ekranlara veda eden güzel oyuncu , eşi ve kızları ve ile birlikte geçtiğimiz gün İstinyePark'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden ve kısa süre alışveriş yaptıktan sonra ailece yemek yiyen Özilhan Ailesi, alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. Yemekten sonra İzzet Özilhan özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrılırken, Yasemin Özilhan ve kızları alışveriş turuna devam etti. Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela'yı görenler babalarının kopyası diyor. İşte merak edenler için Yasemin Özilhan'ın ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Giriş Tarihi: 06.07.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 11:58
Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

Evlendikten sonra ekranlara veda eden güzel oyuncu , eşi ve kızları ve ile birlikte geçtiğimiz gün İstinyePark'taydı.

Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden ve kısa süre alışveriş yaptıktan sonra ailece yemek yiyen Özilhan Ailesi, alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi.

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Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

Yemekten sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrılırken, ve kızları alışveriş turuna devam etti.

Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!

İşte merak edenler için 'ın ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!
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Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!
Yasemin Özilhan’ın sır gibi sakladığı kızları Emine ve Ela’yı görenler… Bakın kime benziyorlar!
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