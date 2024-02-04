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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 18:40

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, doğum öncesi yaşadığı o heyecanlı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yasemin Şefkatli, paylaştığı fotoğrafların altına duygusal bir not eklemeyi de ihmal etmedi. İşte Yasemin Şefkatli'nin duygu yüklü o paylaşımının detayları!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşadı.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!

ANNE ŞEFKATLİ'DEN YEPYENİ PAYLAŞIM!

Ünlü çift ve ailesi yaşanan zorlukları geride bıraktı. Bugün Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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