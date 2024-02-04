Giriş Tarihi: 04.02.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
18:40
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuşmuştu! Yasemin Şefkatli doğum öncesi anları paylaştı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, doğum öncesi yaşadığı o heyecanlı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yasemin Şefkatli, paylaştığı fotoğrafların altına duygusal bir not eklemeyi de ihmal etmedi. İşte Yasemin Şefkatli'nin duygu yüklü o paylaşımının detayları!