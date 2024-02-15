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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:01

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Kalbinde sorun olduğu belirtilen İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu. İki bebeğini de evlerine getirmenin mutluluğunu yaşayan çift, şimdilerde anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı. İşte Yasemin Şefkatli'nin İdo Tatlıses'e yaptığı o anlamlı kutlamanın detayları!

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

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Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!

ANNE- BABA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

İki bebeğini de evlerine getirmenin mutluluğunu yaşayan çift, şimdilerde anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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