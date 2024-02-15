Giriş Tarihi: 15.02.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
19:01
Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama! Yasemin Şefkatli: İyi ki beni buldun!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Kalbinde sorun olduğu belirtilen İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu. İki bebeğini de evlerine getirmenin mutluluğunu yaşayan çift, şimdilerde anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı. İşte Yasemin Şefkatli'nin İdo Tatlıses'e yaptığı o anlamlı kutlamanın detayları!