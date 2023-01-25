Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e Merve Boluğur'lu gönderme! "Kocam da kocam"
Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:03

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e Merve Boluğur'lu gönderme! "Kocam da kocam"

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses, geçtiğimiz ekim ayında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Şefkatli'den eşine yanıt gecikmedi. Yasemin Şefkatli'nin, "Kocam da kocam" sözleri ise akıllara Merve Boluğur'u getirdi.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e Merve Boluğur’lu gönderme! Kocam da kocam

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e Merve Boluğur’lu gönderme! Kocam da kocam

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e Merve Boluğur’lu gönderme! Kocam da kocam

İkili, mutlu evlilikleriyle göz dolduruyor.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e Merve Boluğur’lu gönderme! Kocam da kocam

Son olarak ünlü çiftten İdo, fenomen eşi Yasemin Şefkatli'nin yeni yaşını kutladı.

Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e Merve Boluğur’lu gönderme! Kocam da kocam

Instagram hesabından bu kareyi paylaşan İdo Tatlıses, şu notu düştü:

SON DAKİKA