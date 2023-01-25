Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e Merve Boluğur'lu gönderme! "Kocam da kocam"

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
10:03
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses, geçtiğimiz ekim ayında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çift, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Şefkatli'den eşine yanıt gecikmedi. Yasemin Şefkatli'nin, "Kocam da kocam" sözleri ise akıllara Merve Boluğur'u getirdi.