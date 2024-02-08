Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
19:55
Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 67'nci yaş gününü kutladı. Mehmet Ali Erbil, önce kendisinden küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile doğum gününü kutladı ardından da çocuklarıyla bu özel gününü anlamlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 'babalık görmedim' şeklinde bir açıklama yapan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Böylelikle ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'le arasındaki buzların da eridiği görüldü. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla yaptığı o anlamlı kutlamadan kareler!