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Haberler Galeri Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 19:55

Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 67'nci yaş gününü kutladı. Mehmet Ali Erbil, önce kendisinden küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile doğum gününü kutladı ardından da çocuklarıyla bu özel gününü anlamlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 'babalık görmedim' şeklinde bir açıklama yapan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Böylelikle ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'le arasındaki buzların da eridiği görüldü. İşte Mehmet Ali Erbil'in çocuklarıyla yaptığı o anlamlı kutlamadan kareler!

Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

SEVGİLİSİNDNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Dün sevgilisi Gülseren Ceylan ile doğum gününü kutlayan Erbil, sevgilisinden doğum günü hediyesi aldı.

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Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

SÜRPRİZ HEDİYE!

Gülseren Ceylan, dün Mehmet Ali Erbil'e küçük yavru bir köpek hediye etti.

Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

BUGÜN ÇOCUKLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bugün ise Erbil, doğum gününü kutlamak için çocuklarıyla bir araya geldi.

Yasmin Erbil ‘babalık görmedim’ demişti! Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil arasındaki buzlar eridi mi?

'BABALIK GÖRMEDİM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 'babalık görmedim' şeklinde bir açıklama yapan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i doğum gününde yalnız bırakmadı.

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