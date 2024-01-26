Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:05
Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e resti çekti! 'Kendimi balkondan aşağıya atarım'
Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Son olarak Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil, olay açıklamalarının ardından babası Mehmet Ali Erbil ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı