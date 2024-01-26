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Haberler Galeri Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e resti çekti! 'Kendimi balkondan aşağıya atarım'
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:05

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e resti çekti! 'Kendimi balkondan aşağıya atarım'

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Son olarak Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil, olay açıklamalarının ardından babası Mehmet Ali Erbil ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’e resti çekti! ’Kendimi balkondan aşağıya atarım’

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’e resti çekti! ’Kendimi balkondan aşağıya atarım’

Mehmet Ali Erbil'in yeniden evlenip çocuk sahibi olmasına çocuklarının sıcak bakmadığı daha önce haberlere konu olmuştu.

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Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’e resti çekti! ’Kendimi balkondan aşağıya atarım’

"BU YARA KAPANMAYACAK"

Yasmin Erbil bir youtube kanalına konuk olmuş baba-kız ilişkisini böyle özetlemişti. "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak, bunu biliyorum" demişti.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’e resti çekti! ’Kendimi balkondan aşağıya atarım’

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e de yanıt gelmişti.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’e resti çekti! ’Kendimi balkondan aşağıya atarım’

Erbil "Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum." dedi. Erbil, babalık sorumluluklarını yerine getiren biri olduğunu ifade ederek kızına sitem etmişti.

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