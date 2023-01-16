Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:34

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 322 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yasmin Erbil son olarak ise mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu…