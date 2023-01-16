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Haberler Galeri Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:34

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 322 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yasmin Erbil son olarak ise mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu…

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Yasmin Erbil instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Yasmin Erbil güzelliğinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

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Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Hem özel hayatı hem de cesur pozları ile adından söz ettiren Yasmin Erbil sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Yasmin Erbil'in iddialı sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Yasmin Erbil'in son olarak paylaştığı mayolu poz büyük beğeni topladı.

Yasmin Erbil sosyal medyaya damga vurdu! Mayolu pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

İŞTE YASMİN ERBİL'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

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