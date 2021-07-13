Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:44

Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 275 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, yaz sezonunu Dubai'de açmıştı. Soluğu plajda alan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Erbil'in yeni cesur pozuna hayranları binlerce beğeni yağdırdı. İşte süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Yasmin Erbil'in son paylaşımı…

Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Annesi Nergis Kumbasar ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla günlerce konuşulan Yasmin Erbil yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Daha önce yaptığı bazı paylaşımlarda babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin, şimdilerde sansürsüz paylaşımları ile sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Erbil arka arkaya paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

SON DAKİKA