Yasmin Erbil süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. 275 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, yaz sezonunu Dubai'de açmıştı. Soluğu plajda alan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Erbil'in yeni cesur pozuna hayranları binlerce beğeni yağdırdı. İşte süper minisiyle sosyal medyayı kasıp kavuran Yasmin Erbil'in son paylaşımı…