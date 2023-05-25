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Haberler Galeri Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler'in güzeliymiş...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:56

Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler'in güzeliymiş...

Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' ve dahası... Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan, Süper Baba dizisi ile de gönüllere taht kuran Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Şevket Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. 80 yaşındaki Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi de Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından... Süt Kardeşler filminin güzel isminin Şevket Altuğ'un eşi olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ...

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' 'Yedi Bela Hüsnü' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

Geçtiğimiz haftalarda 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ doğum gününü bu paylaşımla kutlamıştı.

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