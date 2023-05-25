Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi de Yeşilçam yıldızı! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliymiş...

Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' ve dahası... Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan, Süper Baba dizisi ile de gönüllere taht kuran Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Şevket Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. 80 yaşındaki Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşi de Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından... Süt Kardeşler filminin güzel isminin Şevket Altuğ'un eşi olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ...