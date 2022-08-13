Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
10:42
Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...
"Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi diziler ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Murat Boz ile uzun soluklu ilişkisinin ardından özel hayatında dikiş tutturamayan Aslı Enver, Önder Öztarhan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Geçen günlerde yeni sevgilisiyle el ele görüntülenen Enver hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Aslı Enver'in yeni aşkı Berkin Gökbudak ile ilgili o bomba gelişme...