Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

Güzel oyuncu Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle ilişki yaşayan Enver, sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.