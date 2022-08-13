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Haberler Galeri Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 10:42

Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

"Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi diziler ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Aslı Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Murat Boz ile uzun soluklu ilişkisinin ardından özel hayatında dikiş tutturamayan Aslı Enver, Önder Öztarhan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Geçen günlerde yeni sevgilisiyle el ele görüntülenen Enver hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Aslı Enver'in yeni aşkı Berkin Gökbudak ile ilgili o bomba gelişme...

Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

Güzel oyuncu Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle ilişki yaşayan Enver, sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.

Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

El ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti.

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Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilmişti.

Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

"EVLİLİK KARARI ALDILAR" İDDİASI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Yeni aşkıyla el ele yakalanmıştı... Aslı Enver ile sevgilisi Berkin Gökbudak kararını verdi! Bomba iddia...

Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürüldü.

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