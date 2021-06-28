Giriş Tarihi: 28.06.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 13:05
Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!
Geçtiğimiz aylarda altı saat süren estetik ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeliz Yeşilmen paylaşım yapmış ve 'hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz' demişti. Yeliz Yeşilmen bir değişti pir değişti. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla plajda tüm bakışları üzerine çeken Yeliz Yeşilmen son hali ile tanınmayacak kadar değişti. İşte Yeliz Yeşilmen'in yeni imajı...