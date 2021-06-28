Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 13:05

Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Geçtiğimiz aylarda altı saat süren estetik ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeliz Yeşilmen paylaşım yapmış ve 'hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz' demişti. Yeliz Yeşilmen bir değişti pir değişti. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla plajda tüm bakışları üzerine çeken Yeliz Yeşilmen son hali ile tanınmayacak kadar değişti. İşte Yeliz Yeşilmen'in yeni imajı...

Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Geçtiğimiz aylarda altı saat süren estetik ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeliz Yeşilmen paylaşım yapmış ve 'hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz' demişti.

Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Yeliz Yeşilmen bir değişti pir değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti.

Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Kıvırcık saçlarıyla plajda tüm bakışları üzerine çeken Yeliz Yeşilmen son hali ile tanınmayacak kadar değişti. İşte Yeliz Yeşilmen'in yeni imajı...

Yeni estetik olmuştu... Yeliz Yeşilmen yeni imajı ile tüm bakışları üzerine çekti!

Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'daydı. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, saçını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptı.

SON DAKİKA