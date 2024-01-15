Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen'den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! "Şu Alina su gibi kız"

Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
08:14
2 Aralık'ta nikah masasına oturan Alina Boz ile Umut Evirgen balayında nereyi tercih edecekleri merak konusu olmuştu. Çiçeği burnunda çift Umut Evirgen ve Alina Boz, rahatsızlıklarından dolayı erteledikleri balayı için, kar tatili tercih etti. Danimarka'ya uçan yeni evlilerden balayı pozları gelmeye devam ediyor. Birbirlerine poz veren yeni evlilerin karelerine beğeni yağarken doğal güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz'a "Karlar kraliçesi Alina" "Su gibi kız maşallah" yorumları geldi... İşte Umut Evirgen ile Alina Boz'un balayı pozları...