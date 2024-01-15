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Haberler Galeri Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen'den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! "Şu Alina su gibi kız"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 08:14

Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen'den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! "Şu Alina su gibi kız"

2 Aralık'ta nikah masasına oturan Alina Boz ile Umut Evirgen balayında nereyi tercih edecekleri merak konusu olmuştu. Çiçeği burnunda çift Umut Evirgen ve Alina Boz, rahatsızlıklarından dolayı erteledikleri balayı için, kar tatili tercih etti. Danimarka'ya uçan yeni evlilerden balayı pozları gelmeye devam ediyor. Birbirlerine poz veren yeni evlilerin karelerine beğeni yağarken doğal güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz'a "Karlar kraliçesi Alina" "Su gibi kız maşallah" yorumları geldi... İşte Umut Evirgen ile Alina Boz'un balayı pozları...

Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen’den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! Şu Alina su gibi kız

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti. 2 Aralık'ta nikah masasına oturan Alina Boz ile Umut Evirgen balayında nereyi tercih edecekleri merak konusu olmuştu. Düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanan yeni evliler, günlerce eve hapsolmuş ve balayını ileri bir tarihe ertelemişlerdi...

Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen’den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! Şu Alina su gibi kız

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası...

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Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen’den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! Şu Alina su gibi kız

Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirdi.

Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen’den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! Şu Alina su gibi kız

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Danimarka'da aldı. Kısa süreli bir tatil yapacak olan ünlü çift, dünyaca ünlü şeflerin bulunduğu Danimarka'da iki Michelin yıldızı bulunan Eric Vildgaard'ın restoranını ziyaret etti. Boz ve Evirgen, ünlü şefle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yeni evliler Alina Boz ile Umut Evirgen’den karlar içinde balayı pozları gelmeye devam ediyor! Şu Alina su gibi kız

Balayı için, kar tatili tercih eden taze gelin Alina Boz, eşine verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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