Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
12:07
Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!
Hem özel hayatı hem iş hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Gündeş, sosyal medyanın diline düştü. Dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile hayatımı birleştirmişti. Taze gelin Ebru Gündeş şimdi de son konserindeki yaptığı hareketle gündem oldu. Ünlü isim sahneden yeni yüzük istedi. Ebru Gündeş, sosyal medyada kısa sürede viral oldu…