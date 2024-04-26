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Haberler Galeri Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:07

Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

Hem özel hayatı hem iş hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Gündeş, sosyal medyanın diline düştü. Dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile hayatımı birleştirmişti. Taze gelin Ebru Gündeş şimdi de son konserindeki yaptığı hareketle gündem oldu. Ünlü isim sahneden yeni yüzük istedi. Ebru Gündeş, sosyal medyada kısa sürede viral oldu…

Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

YÜZÜK GÖNDERMESİ OLAY OLDU!

Güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan 49 yaşındaki Ebru Gündeş, mutluluğu yeniden buldu. Uzun zamandır yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile şubat sonunda Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti.

Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

4. kez nikah masasına oturan Gündeş, bir kez daha gelin olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

Evliliği büyük ses getiren Gündeş, bu defa son konseri ile gündeme geldi.

Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

Gündeş, kendisini izleyemeye gelenler arasında mücevher markası sahibi arkadaşını görünce kendini tutamadı.

Yeni gelin Ebru Gündeş yüzüğüm “Kafam kadar olsun” deyince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü!

Taze gelin Ebru Gündeş, yüzüğünün boyutunu beğenmeyince sahnede yeni yüzük istediğinde bulundu.

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