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Haberler Galeri Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı
Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:18

Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti.

Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

RAPOR BEKLENİYORDU
Yargılama devam ederken mahkeme, Bulutsuz'un darp sonrası vücudundaki yaraların niteliği ve sabit ize ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti.

Beklenen rapor geçtiğimiz günlerde dosyaya eklendi.


Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı

SABİT İZ TESPİT EDİLMEDİ
Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek, hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı yer aldı.

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