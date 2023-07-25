Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
16:18
Flaş gelişme! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında beklenen rapor mahkemeye ulaştı
Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.