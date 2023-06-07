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Haberler Galeri Yeni imajı Yılmaz Morgül'e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:34

Yeni imajı Yılmaz Morgül'e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

Küçük Ceylan olarak tanınan çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiriyor. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan, görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Estetik işlemlerle gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan fazla kaçan dolguları yüzünden hayranları tarafından eleştirilmişti. Şarkıcı Ceylan sojn olarak 2. Sayfa'nın canlı yayına konuk oldu. "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum tanımıyor" diyen ünlü ismin yeni imajı ise Yılmaz Morgül'e benzetildi.

Yeni imajı Yılmaz Morgül’e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

Estetikle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Ceylan değişimde sınır tanımıyor.

Yeni imajı Yılmaz Morgül’e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık görüntüsünde değişiklik yapıyor.

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Yeni imajı Yılmaz Morgül’e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değişiminden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yeni imajı Yılmaz Morgül’e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetti.

Yeni imajı Yılmaz Morgül’e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan Ceylan için "Bu imaj hiç olmamış" ve "Yılmaz Morgül'e benzemiş" yorumları yapıldı.

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