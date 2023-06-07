Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:34

Yeni imajı Yılmaz Morgül'e benzetildi! Estetik kraliçesi Ceylan, canlı yayında kalçasını gösterdi...

Küçük Ceylan olarak tanınan çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiriyor. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan, görüntüsünde değişiklik yapmayı ihmal etmiyor. Estetik işlemlerle gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan fazla kaçan dolguları yüzünden hayranları tarafından eleştirilmişti. Şarkıcı Ceylan sojn olarak 2. Sayfa'nın canlı yayına konuk oldu. "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum tanımıyor" diyen ünlü ismin yeni imajı ise Yılmaz Morgül'e benzetildi.