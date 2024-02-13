Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:28
Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son hali inanılır gibi değil. Sedef Şahin geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu, şimdi de yeni mesleğiyle gündem oldu.