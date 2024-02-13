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Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:28

Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son hali inanılır gibi değil. Sedef Şahin geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu, şimdi de yeni mesleğiyle gündem oldu.

Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterini canlandıran Sedef Şahin'in son hali dikkat çekti.

Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu 20 kilo vermişti. Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

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Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son görüntüsü şoke etti.

Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

1992 doğumlu olan genç oyuncu geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu.

Yeni mesleği şaşırttı! Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin estetikle bambaşka biri olmuştu...

Hatta takipçileri Şahin'in yeni görüntüsüne "Adını estetik koydum" şeklinde yorumlar yaptı.

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