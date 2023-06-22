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Haberler Galeri Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL'ye popüler mekan havası!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:12

Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL'ye popüler mekan havası!

Gittiğiniz mekanda yan masada neşe içinde yemek yiyenler, sizin gibi müşteri olmayabilir! Çünkü daha çok para kazanmak isteyen işletmeciler, yeni taktikler geliştiriyor. Yeni moda; kiralık müşteri… Sistem şöyle çalışıyor: Mekanlarının dolu görünmesini isteyen işletmeciler, akşam saatlerinde yevmiye ödeyerek buldukları dublörleri masalara oturtuyorlar. Amaç dışarıya popüler bir mekan havası vermek. Gece kulüpleri ise saat 01.00 ile 04.00 arası mekanlarında takılıp dans eden, etrafa neşe saçan güzel kızlar için ciddi ödeme yapıyor. Bazı mekanlar ise oto galerilerden lüks araçlar kiralayıp kapılarının önüne diziyor.

ÖMER KARAHAN
Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL’ye popüler mekan havası!

Gittiğiniz mekanlarda yan masada neşe içinde yemek yiyip eğlenenler sizin gibi müşteri olmayabilir! Çünkü daha çok para kazanmak isteyen işletmeciler yeni taktikler geliştirdi. Son taktik kiralık müşteri...

Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL’ye popüler mekan havası!

Çeşme'de verilen bir iş ilanı, bu 'figüran' 'dublör' müşteri konusunu tekrar gündeme getirdi: "Akşam saat 19.00-22.00 arasında kafemizde müşteri rolü yapacak dublör bay ve bayanları bekliyoruz. 200 lira ücret ve 1 içecek verilecektir."

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Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL’ye popüler mekan havası!

Sistem şöyle çalışıyor: Mekanlarının dolu görünmesini isteyen işletmeciler akşam saatlerinde yevmiye ödeyerek buldukları dublörleri masalara oturtuyorlar. Amaç dışarıya popüler bir mekan havası gibi görünmek.

Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL’ye popüler mekan havası!

Gece kulüpleri ise saat 01.00 ile 04.00 arası mekanlarında takılıp dans eden, etrafa neşe saçan güzel kızlar için ciddi ödemeler yapıyor.

Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL’ye popüler mekan havası!

Bazı mekanlar ise oto galerilerden lüks araçlar kiralayıp kapılarının önüne diziyor. Onların amacı da "Bizi paralı müşteri takılıyor" imajı verebilmek.

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