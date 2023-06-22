Giriş Tarihi: 22.06.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 07:12

Yeni moda kiralık müşteri! 3 saati 200 TL'ye popüler mekan havası!

Gittiğiniz mekanda yan masada neşe içinde yemek yiyenler, sizin gibi müşteri olmayabilir! Çünkü daha çok para kazanmak isteyen işletmeciler, yeni taktikler geliştiriyor. Yeni moda; kiralık müşteri… Sistem şöyle çalışıyor: Mekanlarının dolu görünmesini isteyen işletmeciler, akşam saatlerinde yevmiye ödeyerek buldukları dublörleri masalara oturtuyorlar. Amaç dışarıya popüler bir mekan havası vermek. Gece kulüpleri ise saat 01.00 ile 04.00 arası mekanlarında takılıp dans eden, etrafa neşe saçan güzel kızlar için ciddi ödeme yapıyor. Bazı mekanlar ise oto galerilerden lüks araçlar kiralayıp kapılarının önüne diziyor.