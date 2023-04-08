Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural görenleri şoke etti! 42 yaşındaki Arda Kural resmen eridi bitti!

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. 90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz senelerde Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti. Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindiriyor. İşte kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural'ın son hali...