Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural son pozu ile adeta 'efsane geri döndü' dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmuş ve saç ektirmişti. Arda Kural'ın son hali hayranlarını sevindirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareye yorum yağan Arda Kural'ın eski yıllardaki görüntüsüne döndüğünü gören takipçileri beğeni yağdırdı. İşte bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural'ın son hali...