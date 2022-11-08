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Haberler Galeri Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural'ın son hali hayranlarını sevindirdi!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:53

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural'ın son hali hayranlarını sevindirdi!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural son pozu ile adeta 'efsane geri döndü' dedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmuş ve saç ektirmişti. Arda Kural'ın son hali hayranlarını sevindirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareye yorum yağan Arda Kural'ın eski yıllardaki görüntüsüne döndüğünü gören takipçileri beğeni yağdırdı. İşte bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural'ın son hali...

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural son pozu ile adeta 'efsane geri döndü' dedi.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmuş ve saç ektirmişti.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu! Arda Kural’ın son hali hayranlarını sevindirdi!

Arda Kural'ın son hali hayranlarını sevindirdi. İşte bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural'ın son hali...

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