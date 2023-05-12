Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:28

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" dizilerinde boy gösteren ve o dönem popülerliğinin zirvesine çıkan oyuncu Arda Kural, uzun süre ekranlardan uzak kalmış ve sıkıntılı günler yaşamıştı. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi de görmüştü. Zor günleri geride bırakan Arda Kural, geçen aylarda fazla kilolarından kurtulmuş, adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Son olarak imaj değişikliğine de giden Kural, saç ektirdikten sonra paylaşım yaptı. Yeni imajını "Merhaba" mesajıyla paylaşan Arda Kural, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 20 kilo verip saç ektiren Arda Kural'ın son hali...