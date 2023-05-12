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Haberler Galeri Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:28

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" dizilerinde boy gösteren ve o dönem popülerliğinin zirvesine çıkan oyuncu Arda Kural, uzun süre ekranlardan uzak kalmış ve sıkıntılı günler yaşamıştı. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi de görmüştü. Zor günleri geride bırakan Arda Kural, geçen aylarda fazla kilolarından kurtulmuş, adeta bir deri bir kemik kalmıştı. Son olarak imaj değişikliğine de giden Kural, saç ektirdikten sonra paylaşım yaptı. Yeni imajını "Merhaba" mesajıyla paylaşan Arda Kural, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 20 kilo verip saç ektiren Arda Kural'ın son hali...

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

Uzun süre ortalıkta görünmeyen Kural, sağlık sorunları sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi de görmüştü.

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Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, sosyal medya hesabında yeni bir gönderi yayınladı.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

Fazla kilolarından kurtulan ve sonrasında saç ektiren yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaşınca bir kez daha gündem oldu.

Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın son hali olay! 20 kilo veren oyuncu şimdi de saç ektirdi! Görenler tanıyamadı...

20 kilo veren Arda Kural'ı görenler "Harika görünüyorsunuz", "Arda kimseyi umursama iyisin" yorumlarında bulundu.

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