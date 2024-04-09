Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
07:23
Yeşilçam filmleri, 7'den 7'e herkesin kalbini fethetmeye devam ediyor. Yıllar geçse de zihinlerden hiç silinmeyen, replikleri hala dillerde dolaşan, Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden belki de ilk defa göreceğiniz, perde arkasından gelen fotoğrafları sizler için derledik. Türk sinemasının efsanesi Yeşilçam yıldızlarının hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı. İşte birçoğu aramızdan ayrılan usta sanatçıların nostalji keyfi yaşatacak o kareleri...