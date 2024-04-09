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Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:23

Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Yeşilçam filmleri, 7'den 7'e herkesin kalbini fethetmeye devam ediyor. Yıllar geçse de zihinlerden hiç silinmeyen, replikleri hala dillerde dolaşan, Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden belki de ilk defa göreceğiniz, perde arkasından gelen fotoğrafları sizler için derledik. Türk sinemasının efsanesi Yeşilçam yıldızlarının hiç görmediğiniz kareleri ortaya çıktı. İşte birçoğu aramızdan ayrılan usta sanatçıların nostalji keyfi yaşatacak o kareleri...

Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Erol Taş, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Adile Naşit ve daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz usta oyuncular birçoğu aramızdan ayrıldı ama arkalarında ölümsüz eserler bıraktılar... Yeşilçam'a ve usta sanatçıların set ve özel hayatlarına dair az bilinen fotoğraflar arşivden çıktı. İşte belki de ilk kez göreceğiniz o kareler...

Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Halen televizyonda yayınlandığında izleyenleri ekran başına kilitleyen Yeşilçam filmleri, 7'den 7'e herkesin kalbini fethetmeye devam ediyor.

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Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Yıllar geçse de zihinlerden hiç silinmeyen, replikleri hala dillerde dolaşan Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden belki de ilk defa göreceğiniz, perde arkasından gelen fotoğrafları sizler için derledik.

Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Çekimler sırasında objektiflere yansıyan fotoğraflar ise görenleri Yeşilçam filmleri gibi geçmişe götürüyor.

Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Kimilerini ilk kez göreceğiniz bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı.

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