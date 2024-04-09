Yeşilçam efsanelerini hiç böyle görmediniz! Gülümsetirken hüzünlendirecek fotoğraflar... Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray...

Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Erol Taş, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Adile Naşit ve daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz usta oyuncular birçoğu aramızdan ayrıldı ama arkalarında ölümsüz eserler bıraktılar... Yeşilçam'a ve usta sanatçıların set ve özel hayatlarına dair az bilinen fotoğraflar arşivden çıktı. İşte belki de ilk kez göreceğiniz o kareler...