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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Türk sinemasının usta isimlerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonraki hallerini merak ettiniz mi? İşte bazıları aramızdan ayrılan emektar isimlerin yıllar önce ve sonraki halleri.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 13:55
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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Metin Erksan'ın çektiği ünlü 'Şeytan' filminin yerli versiyonunun başrol oyuncusu küçük 'şeytan kız'

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden "Şeytan"ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncuya yeşilçam'ın kapılarını açtı.

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "şeytan" adlı film ile meşhur oldu.

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Ardından , ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

İşte Yeşilçam'ın usta isminin yılllar sonraki hali...

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor. Bubikoğlu paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

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Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını faal olarak kullanan isimler arasında.

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