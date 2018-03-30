Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Türk sinemasının usta isimlerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonraki hallerini merak ettiniz mi? İşte bazıları aramızdan ayrılan emektar isimlerin yıllar önce ve sonraki halleri.
Giriş Tarihi: 30.03.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 13:55
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası
Yeşilçam ünlülerinin 40 yıl önce ve 40 yıl sonrası